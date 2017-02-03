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Волонтёры проекта «Народный контроль» одобрили измерительные приборы на Колхозном рынке
Город 03.02.2017 56
Волонтёры проекта «Народный контроль» одобрили измерительные приборы на Колхозном рынке

Сегодня Колхозный рынок вновь стал объектом для очередного рейда с участниками проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» совместно с представителями Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Череповце.

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«Разъ в неделю - Череповец», 2017
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