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8,5 тысяч череповчан должны отчитаться по уплате налогов на доходы физлиц за 2016 год
Город 27.01.2017 54
8,5 тысяч череповчан должны отчитаться по уплате налогов на доходы физлиц за 2016 год

В Череповце стартовала декларационная кампания по уплате налогов на доходы физических лиц за 2016 год. Напомним, что срок подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год истекает 2 мая 2017 года. Отметим, что период с 30 апреля по 1 мая 2017 года выпадает на нерабочие дни, поэтому о подачи декларации в налоговую следует позаботиться заранее.

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