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Новости редакции 19.01.2017 51
10 лет традиционному конкурсу «В новый год – с нами!»
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Путеводитель по развлечениям города
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После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти...
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В воскресенье, 22 января, на стадионе технических видов спорта «Адреналин» в Череповецком районе...
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До 30 января принимаются фотографии на конкурс "Снеговик-череповчанин". Участвовать могут как индивидуальные...
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«Спящая красавица» – балет парадный, многолюдный, пестрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет...
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Музыкально-поэтический спектакль Народной вокальной студии и ансамбля «Радуга» по произведению...
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В нашем городе существуют приюты для кошек. Мы решили помочь трем из них. Наша редакция запускает поддерживающую акцию...
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Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий....
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