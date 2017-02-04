Все новости

Новости и события

В Вологодской области специалисты отметили тенденцию снижения смертности от онкозаболеваний
Здоровье 04.02.2017 34
В Вологодской области специалисты отметили тенденцию снижения смертности от онкозаболеваний

Сегодня, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В канун этой важной даты Департамент здравоохранения Вологодской области объявил о старте профилактической кампании, направленной на привлечение внимания населения региона к проблемам онкологических заболеваний и к их раннему выявлению.

Подпишитесь на новости или бесплатное получение газеты «Раз в неделю». Только полезная для вас информация без спама. Подписаться
Вся афиша

Путеводитель по развлечениям города

Все объявления

Объявления

  • Куплю стерео усилитель, акустику 89212575331
    Теле-, Видео - Куплю
  • Ремонт квартиры, комнаты от эконом до евро 89115180903
    Ремонт, строительство
  • Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Бесплатные консультации. Сборка ПК, по низким ценам (без накрутки). ГАРАНТИЯ/КАЧЕСТВО/НИЗКИЕ ЦЕНЫ 8-921-056-30-30, 8-911-542-19-96
    Теле-, Видео - Компьютерная помощь
  • Грузчики, разнорабочие 200 р/час. 89115356433
    Авто-мото - Грузоперевозки
  • 2х-к. квартира от застройщика 57,8 м2, расположена в кирпичном доме с евроремонтом. Дом находится в живописном, экологически чистом районе Кадуя (40-45 км от Череповца) ул. Юкова 26, рядом с сосновым бором. Специальная цена всего 15 т.р./м2 Так же в наличии 2х комнатные квартиры на 2м этаже площадью 72 м2 и 76 м2, по той же цене! Т. 8(911)529-95-90
    Недвижимость - Продам
  • Apple, Iphone, Ipad, Mac Куплю неисправные, залитые, залоченые, битые. Отремонтирую недорого. +7 900 509 78 65
    Теле-, Видео - Куплю
  • Ванные и туалеты ремонт от эконом до евро класса. 89115180903
    Ремонт, строительство
  • ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ! 89212517974
    Теле-, Видео - Продам
  • Аварийные электроработы.Ремонт люстр с пультом.+7-951-731-63-13
    Разное - Услуги
  • Профессиональный ремонт ноутбуков. Замена мостов, видеочипов, bga-процессоров на сертифицированном оборудовании. Ремонт цепей питания, восстановление после залития. Сервис "ПРОФИ" ул.Ленина, 149 оф.17 т.+7 962 66 77 005
    Теле-, Видео - Компьютерная помощь
  • СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ! 89212517974
    Разное - Услуги
  • Неодимовые магниты 45*25 мм 50*30 мм 60*30мм 8-911-518-09-03
    Разное - Продам
  • Ремонт цифровых зеркальных фотокамер. сц "Профи" Ленина, 149 оф. 17 т. +79626677005, 747-005
    Теле-, Видео - Ремонт
  • Охранники +7 911-547-57-03
    Работа - Предлагаю
  • Продам кирпичный гараж. Кессон, яма, оборудован. Цена 285000 р. 89217233156
    Недвижимость - Продам
©Рекламно-информационная газета
«Разъ в неделю - Череповец», 2017
20 лет с Вами!
Создание сайта — Unixar
  • Череповец, Луначарского, 43, 2-й этаж
  • (8202) 55-32-19, 50-41-87, 54-31-47
  • raz@rinf.ru
  • Череповец, Луначарского, 43, 2-й этаж
  • (8202) 55-32-19, 50-41-87, 54-31-47