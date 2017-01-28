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Конкурс 3 "Снеговик-череповчанин" До 30 января принимаются фотографии на конкурс "Снеговик-череповчанин". Участвовать могут как индивидуальные...

Фильм 2 Притяжение …Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное...

Фильм Молчание (с субтитрами) В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии,...

Фильм Рай Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки...

Фильм 3 Невеста После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти...