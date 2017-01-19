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Подведены итоги юбилейного конкурса «В новый год – с нами!» 
Новости редакции 19.01.2017 51
Подведены итоги юбилейного конкурса «В новый год – с нами!» 

10 лет традиционному конкурсу «В новый год – с нами!» 

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«Разъ в неделю - Череповец», 2017
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  • (8202) 55-32-19, 50-41-87, 54-31-47