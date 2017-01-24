Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Бесплатные консультации. Сборка ПК, по низким ценам (без накрутки). ГАРАНТИЯ/КАЧЕСТВО/НИЗКИЕ ЦЕНЫ 8-921-056-30-30, 8-911-542-19-96

Срочно, в течение 1-2 дней, продам по низким ценам складной взрослый велосипед; художественную и проч. литературу в х/с; мужскую тёплую одежду 46 разм. б/у; верхнюю зимнюю мужскую одежду — куртки, шубу, пальто в х/с; электродрель б/у; пылесос б/у; напольный электрообогреватель, микроскоп и др. Смотреть на Городецкой, 16 Звонить 7-го февраля по телефону: 89005334731

2х-к. квартира от застройщика 57,8 м2, расположена в кирпичном доме с евроремонтом. Дом находится в живописном, экологически чистом районе Кадуя (40-45 км от Череповца) ул. Юкова 26, рядом с сосновым бором. Специальная цена всего 15 т.р./м2 Так же в наличии 2х комнатные квартиры на 2м этаже площадью 72 м2 и 76 м2, по той же цене! Т. 8(911)529-95-90