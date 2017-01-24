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Первый публичный рейд проекта «Народный контроль» прошёл в Новых Углах
Город 24.01.2017 83
Первый публичный рейд проекта «Народный контроль» прошёл в Новых Углах

Сегодня утром состоялся очередной профилактический рейд проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» по пяти торговым точкам посёлка Новые Углы Череповецкого района.

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«Разъ в неделю - Череповец», 2017
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