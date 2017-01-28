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Новый Год в третий раз: Китайский Новый год или Праздник весны
Культура 28.01.2017 41
Новый Год в третий раз: Китайский Новый год или Праздник весны

Сегодня, 28 января, жители Поднебесной отмечают Китайский Новый год, или как говорят в народе – «Праздник Весны», что на китайском звучит как «чуньцзе». Традиционно начало года в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля. Нередко праздник называют Лунным Новым годом.  

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