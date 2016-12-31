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Итоги 2016-го года: нам 20 лет!
Нам 20 лет! 31.12.2016 30
Итоги 2016-го года: нам 20 лет!

«Наш путь на семью, на любовь, на успех. На всё, что так дорого, важно для всех!» - это не только девиз нашего юбилейного года, это лозунг, которому следуют все отделы нашей медиа- редакции. 

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«Разъ в неделю - Череповец», 2017
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  • (8202) 55-32-19, 50-41-87, 54-31-47