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На Вологодчине впервые прошёл межрегиональный фестиваль колокольной музыки
Культура 09.01.2017 23
На Вологодчине впервые прошёл межрегиональный фестиваль колокольной музыки

В Рождество в Тотьме состоялся первый межрегиональный фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест». 

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«Разъ в неделю - Череповец», 2017
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