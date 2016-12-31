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Нам 20 лет! 31.12.2016 30
«Наш путь на семью, на любовь, на успех. На всё, что так дорого, важно для всех!» - это не только девиз нашего юбилейного года, это лозунг, которому следуют все отделы нашей медиа- редакции.
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Город 30.12.2016 88
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Культура 01.01.2017
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Нам 20 лет! 31.12.2016 27
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Здоровье 30.12.2016 27
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Нам 20 лет! 30.12.2016 34
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Расписание на праздничные дни: 31 декабря 10.00 - утреннее катание, 12.30 - интерактивная программа 1 января -...
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Череповецкое музейное объединение приглашает отметить Новогодние и Рождественские праздники...
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Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную...
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В нашем городе существуют приюты для кошек. Мы решили помочь трем из них. Наша редакция запускает поддерживающую акцию...
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27 декабря в «Народном доме» состоялось открытие зимней выставки для взрослых и детей «Волшебный...
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22 декабря в Художественном музее (пр. Советский, 30-а) состоялось открытие I Международной передвижной выставки...
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Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются....
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В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре...
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У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона,...
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Череповецкое музейное объединение и Череповецкая квест-лаборатория представляют новый уникальный мобильный квест...
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