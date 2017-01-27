В Череповце стартовала декларационная кампания по уплате налогов на доходы физических лиц за 2016 год. Напомним, что срок подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год истекает 2 мая 2017 года. Отметим, что период с 30 апреля по 1 мая 2017 года выпадает на нерабочие дни, поэтому о подачи декларации в налоговую следует позаботиться заранее.