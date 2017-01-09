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Культура 09.01.2017 23
В Рождество в Тотьме состоялся первый межрегиональный фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест».
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Путеводитель по развлечениям города
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Череповецкое музейное объединение приглашает отметить Новогодние и Рождественские праздники...
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В нашем городе существуют приюты для кошек. Мы решили помочь трем из них. Наша редакция запускает поддерживающую акцию...
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«Телефон здоровья» в БУЗ ВО «Отдел медицинской профилактики по городу Череповцу» работает один...
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27 декабря в «Народном доме» состоялось открытие зимней выставки для взрослых и детей «Волшебный...
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22 декабря в Художественном музее (пр. Советский, 30-а) состоялось открытие I Международной передвижной выставки...
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Череповецкое музейное объединение и Череповецкая квест-лаборатория представляют новый уникальный мобильный квест...
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18 декабря в Историко-краеведческом музее (пр. Луначарского, 41) открылась выставка коллекционных кукол «Новый год с...
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27 декабря в 15.30 «Народном доме» состоится открытие зимней выставки для взрослых и детей «Волшебный...
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Выставка посвящена 60-летию мастера и включает как произведения раннего периода творчества художника, так и работы последних...
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Экспозиция посвящена современному изобразительному искусству Вологодской земли середины ХХ – начала ХХI века,...
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