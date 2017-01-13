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В Год Экологии в Череповце подвели итоги конкурса рисунков «Северсталь» глазами детей»
Город 13.01.2017 40
В Год Экологии в Череповце подвели итоги конкурса рисунков «Северсталь» глазами детей»

Около 90 учащихся Череповца стали участниками городского конкурса рисунков «Северсталь» глазами детей», итоги которого были подведены накануне в Центре образования №32. Это событие стало первым в череде целого калейдоскопа мероприятий, связанных с экологией города.

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