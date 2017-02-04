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Здоровье 04.02.2017 34
Сегодня, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В канун этой важной даты Департамент здравоохранения Вологодской области объявил о старте профилактической кампании, направленной на привлечение внимания населения региона к проблемам онкологических заболеваний и к их раннему выявлению.
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